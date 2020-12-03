Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в Москве

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Автором победной шайбы стал защитник белорусского клуба Степан Фальковский, ассистировали которому Брэндон Козун и Райан Спунер. Голкипер «Динамо» Доминик Фурх отразил 25 бросков. Голы у ЦСКА забили Артём Блажиевский и Максим Шалунов.

Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 декабря дома встретится с московскими одноклубниками, а ЦСКА 8 декабря в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».