Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в Москве
Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Автором победной шайбы стал защитник белорусского клуба Степан Фальковский, ассистировали которому Брэндон Козун и Райан Спунер. Голкипер «Динамо» Доминик Фурх отразил 25 бросков. Голы у ЦСКА забили Артём Блажиевский и Максим Шалунов.
Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 9 декабря дома встретится с московскими одноклубниками, а ЦСКА 8 декабря в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».
КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2020, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Воронин (Протас, Мёрфи) – 02:12' (5x5) 0:2 Принс (Шарангович) – 28:12' (5x5) 0:3 Фальковский (Козун, Спунер) – 29:30' (5x5) 1:3 Блажиевский (Рыков, Светлаков) – 39:51' (5x5) 2:3 Шалунов (Окулов, Мамин) – 44:37' (5x5) 2:4 Козун (Принс) – 59:04' (en)
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