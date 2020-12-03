«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в гостях, забросив 6 шайб
Казанский «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
По дублю в составе победителей оформили Найджел Доус и Михаил Глухов. По два очка за результативность у «Ак Барса» также набрали Патрис Кормье (1+1) и Стефан Да Коста (0+2). Единственную шайбу в составе «Нефтехимика» забросил Кирилл Воробьёв.
Это четвёртое поражение нижнекамского клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 6 декабря дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Нефтехимик» 7 декабря в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».
КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2020, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Кормье (Яруллин) – 09:56' (5x5) 1:1 Воробьёв – 13:55' (5x5) 1:2 Доус (Кормье, Да Коста) – 16:28' (4x3) 1:3 Доус (Викстранд, Да Коста) – 25:08' (5x4) 1:4 Глухов (Воронков) – 48:04' (5x5) 1:5 Галиев (Бурмистров) – 49:39' (5x5) 1:6 Глухов (Зарипов, Яруллин) – 59:59' (5x5)
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