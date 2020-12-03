«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» в гостях, забросив 6 шайб

Казанский «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

По дублю в составе победителей оформили Найджел Доус и Михаил Глухов. По два очка за результативность у «Ак Барса» также набрали Патрис Кормье (1+1) и Стефан Да Коста (0+2). Единственную шайбу в составе «Нефтехимика» забросил Кирилл Воробьёв.

Это четвёртое поражение нижнекамского клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 6 декабря дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Нефтехимик» 7 декабря в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».