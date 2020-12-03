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Цецюра: игра с «Металлургом» была «от ножа», СКА не нужно было допускать ошибок

Цецюра: игра с «Металлургом» была «от ножа», СКА не нужно было допускать ошибок
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Владислав Цецюра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2).

«Игра была «от ножа», не нужно было допускать ошибок. В частности, из-за моей нам и забили второй гол, к сожалению. Мне не доводилось участвовать в плей-офф, но, говорят, игра была очень похожа на кубковую. В такой микромоменты многое решают.

Меня ставят с ребятами помастеровитее, с ними хоккей превращается в другую игру: голова быстрее соображает, руки… В этой лиге за оплошность наказывают сразу. Выхожу и стараюсь играть под стать команде, приносить пользу. Я не такой известный мастер, чтобы выбирать партнёров. Надо просто выходить и играть, налаживать связи тоже нет времени, результат нужен сейчас, в каждой смене. В общем, мне точно не пришлось привыкать ни к Стрёмваллю, ни к Вею. Игра с такими мастерами приносит только удовольствие», — приводит слова Цецюры пресс-служба лиги.

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