Клубы НХЛ рассматривают возможность игры на открытом воздухе ради болельщиков

Четыре клуба НХЛ рассматривают возможность проведения матчей на открытом воздухе в новом сезоне, чтобы пускать болельщиков на домашние матчи, сообщает Sportsnet.
По данным источника, возможность играть под открытым небом изучают «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». При этом ни один клуб пока не дал комментариев по этому поводу. Однако такой сценарий считается маловероятным, так как это увеличит затраты на проведение одного матча, а также потребует дополнительного согласия соперников.
Сроки начала нового сезона НХЛ по-прежнему не утверждены. В середине декабря лига планировала открыть тренировочные лагеря, а в январе начать регулярный сезон.
Прошлый сезон НХЛ закончился 29 сентября. В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Даллас Старз». Финальная серия завершилась со счётом 4-2.
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