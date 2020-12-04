Генменеджер «Миннесоты»: сейчас Капризову будет тяжелее, чем в нормальных условиях

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал прибытие форварда Кирилла Капризова в расположение команды.



«Конечно, сейчас ему будет тяжелее, чем в нормальных условиях. Но в нашем виде спорта есть одна особенность: оказавшись на новом месте, игрок сразу приобретает 20 новых друзей, и они помогают друг другу. Я познакомился с Кириллом, узнал, какой он человек, понял, что он хорошо говорит по-английски, во всяком случае лучше, чем ему кажется. Так что я не переживаю за него.



Клуб не требует, чтобы игроки собрались здесь к какой-то определённой дате. Я уже достаточно хорошо знаю ребят и убеждён, что они прибудут на сборы в отличной форме и полностью готовыми к работе. Так было летом, и я не сомневаюсь, что так будет и сейчас», – цитирует Герина пресс-служба НХЛ.

Кирилл Капризов прилетел в США