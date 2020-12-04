Кормье — о 17-матчевой безголевой серии: спасибо за напоминание, не совсем был в курсе

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1) и ответил на вопрос о завершении 17-матчевой безголевой серии.
«После поражения нам нужно было побеждать. Мы провели матч лучше, в мелочах действовали лучше – в своей зоне, в большинстве сыграли здорово. Получился такой матч, когда всё было хорошо.
Не мог забить столько времени? Спасибо за напоминание, я не совсем был в курсе. Конечно, я почувствовал облегчение – я каждый матч стараюсь играть, помогать и побеждать, но забивать – это часть моей работы. Я чувствовал давление, всегда есть люди, которые критикуют и говорят – это часть работы.
Почему не удавалось забивать? Я бы с удовольствием ответил на вопросы об игре», — цитирует Кормье «Спорт Бизнес Online».
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