Никонцев: итог на табло. Все понимают, как «Спартак» провёл эту поездку

Капитан «Спартака» Анатолий Никонцев прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (2:6), которое стало для московской команды третьим кряду и пятым в последних шести матчах.

«Итог на табло. Все понимают, какое положение и как мы провели эту поездку. Наверное, нам не хватает в последнее время быстрого гола. Повести в счёте, почувствовать уверенность. Мы же постоянно пропускаем и догоняем соперника. Все взрослые люди, всё понимают. Впереди домашняя серия, есть пара дней перевести дух, подумать, разобрать нашу игру и с новыми силами дома начать показывать другой хоккей и побеждать», — цитирует Никонцева пресс-служба КХЛ.

В этом матче российский форвард оформил дубль, забросив обе шайбы московской команды.