Никонцев: итог на табло. Все понимают, как «Спартак» провёл эту поездку
Капитан «Спартака» Анатолий Никонцев прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (2:6), которое стало для московской команды третьим кряду и пятым в последних шести матчах.
«Итог на табло. Все понимают, какое положение и как мы провели эту поездку. Наверное, нам не хватает в последнее время быстрого гола. Повести в счёте, почувствовать уверенность. Мы же постоянно пропускаем и догоняем соперника. Все взрослые люди, всё понимают. Впереди домашняя серия, есть пара дней перевести дух, подумать, разобрать нашу игру и с новыми силами дома начать показывать другой хоккей и побеждать», — цитирует Никонцева пресс-служба КХЛ.
В этом матче российский форвард оформил дубль, забросив обе шайбы московской команды.
Знарок — о неудачной выездной серии «Спартака»: не рассчитывали, что проедем по нулям
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
10:20
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:16
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
08:02
-
07:22
- 3 декабря 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
22:57
-
22:44
-
22:26
-
21:59
-
21:52
-
21:41
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:05
-
20:01
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
18:39
-
18:35
-
18:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам