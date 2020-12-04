Профсоюз игроков изучает варианты юридических действий в случае решения НХЛ отменить сезон

Ассоциация игроков НХЛ изучает возможные меры противодействия, если лига решит отказаться от сезона-2020/2021. Как сообщает журналист TSN Рик Уэстхэд, юристы профсоюза обдумывают два варианта действий, если лига отменит сезон.
Первый подразумевает подачу обращения в Национальный совет по трудовым отношениям США, а другой – в арбитраж. Таким образом профсоюз будет стремиться обеспечить выплату зарплаты игрокам, если сезон не состоится. По мнению спортивных юристов, оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Совет по трудовым отношениям может чётко принять чью-то сторону, но затянуть рассмотрение дела на несколько лет.
Арбитраж может вынести свой вердикт быстрее, но в принципе более склонен к поиску компромиссного решения. При этом он уделит больше внимания специфике взаимоотношений сторон, а также подробностям двусторонних переговоров при заключении коллективного соглашения.
Ранее стало известно, что переговоры между НХЛ и Ассоциацией игроков застопорились после предложений лиги по увеличению эскроу и процента отсрочки зарплаты. Отмечается, что в случае возможного разбирательства условия коллективного соглашения могут быть истолкованы в пользу любой из сторон.
В статье 5 говорится, что лига может «определять, когда, где, как и при каких обстоятельствах она желает провести или приостановить» сезон. В статье 7 говорится: «Ни лига, ни какой-либо клуб не должны объявлять локаут в течение срока действия этого соглашения».
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