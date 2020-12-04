Михаил Науменков рассказал, как узнал об обмене из ЦСКА в «Салават Юлаев»

Российский защитник Михаил Науменков рассказал, как узнал о своём обмене из ЦСКА в «Салават Юлаев».
«Мои вещи аккуратно вынесли из раздевалки в Екатеринбурге, а как раз следующий матч «Автомобилиста» был против «Салавата Юлаева». Думаю, что так во всём мире: сначала стороны узнают об обмене, а только потом появляется официальная информация. Когда мы прилетели на Урал, то мне объявили о переходе, и я уже с командой не тренировался.
Первый сигнал был, когда мы прилетели в Екатеринбург, а у меня на телефоне было сообщение от агента: «Долетели? Всё нормально»? Знаете, если агент такое пишет, то вряд ли он хочет поболтать просто так. Хотя не исключено, что какая-то интересная житейская тема появилась, кто знает. Но то, что может произойти какое-то событие, стало известно именно после приземления. Потом друг из Уфы написал: «Добро пожаловать в зелёные цвета». Тут уж я набрал агента, и он подтвердил информацию.
В ЦСКА практически сразу после этого сообщили, что принято решение об обмене. Приятно, что все ребята из команды подошли, пожелали удачи, мы со всеми отлично попрощались», — цитирует Науменкова «Спорт-экспресс».
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