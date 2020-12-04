Гатиятулин: не буду говорить о каком-то спаде «Трактора», сейчас любой период тяжёлый

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3).
«Рады победе. Было важно победить, слова благодарности команде. Неплохо начали, но во втором и третьем периодах неуверенно сыграли. Дали сопернику больше пространства, игра переместилась к нам в зону. Ребята молодцы. Сергей Телегин ещё после матча в Нижнекамске уехал домой. Сейчас он лечится, восстанавливается. Все четыре тройки сыграли хорошо, поэтому не было смысла дёргать 13-го нападающего. О каком-то спаде говорить не буду, сейчас любой период, любая игра тяжёлые», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.
Это четвёртый проигрыш кряду латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» сегодня, 4 декабря, дома встретится с череповецкой «Северсталью», а «Трактор» 5 декабря в Челябинске — с санкт-петербургским СКА.
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