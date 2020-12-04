Скудра: «Динамо» очень робко начало матч, хотя нам уже некуда стесняться

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4).
«Очень робко начали. Не было нужной агрессии с первых минут. Хотя нам уже некуда стесняться. Эта стеснительность пропала во втором периоде, поменяли нюансы в перерыве. Доволен тем, как команда выглядела во втором и третьем периоде. Создали много моментов, забили. Увы, немного не хватило.
14 минут штрафа – это много. Ребята в меньшинстве сыграли здорово. Первые две пропущенные шайбы пропустили в самой концовке меньшинства. Это обидно, когда действуешь хорошо, но пропускаешь на финише меньшинства. Обидно, что нам немного не хватает.
Игра голкиперов? Хотели сегодня пройти матч с новым вратарём. Ситуация требует изменений, надо было начать второй период с чистого листа. До конца это нам не помогло, но необходимый толчок это дало», — цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.
- 4 декабря 2020
-
12:10
-
11:55
-
11:48
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:43
-
10:20
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:16
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
08:02
-
07:22
- 3 декабря 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
22:57
-
22:44
-
22:26
-
21:59
-
21:52
-
21:41
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:05
-
20:01
-
19:45