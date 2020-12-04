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Скудра: «Динамо» очень робко начало матч, хотя нам уже некуда стесняться

Скудра: «Динамо» очень робко начало матч, хотя нам уже некуда стесняться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4).

«Очень робко начали. Не было нужной агрессии с первых минут. Хотя нам уже некуда стесняться. Эта стеснительность пропала во втором периоде, поменяли нюансы в перерыве. Доволен тем, как команда выглядела во втором и третьем периоде. Создали много моментов, забили. Увы, немного не хватило.

14 минут штрафа – это много. Ребята в меньшинстве сыграли здорово. Первые две пропущенные шайбы пропустили в самой концовке меньшинства. Это обидно, когда действуешь хорошо, но пропускаешь на финише меньшинства. Обидно, что нам немного не хватает.

Игра голкиперов? Хотели сегодня пройти матч с новым вратарём. Ситуация требует изменений, надо было начать второй период с чистого листа. До конца это нам не помогло, но необходимый толчок это дало», — цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.

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