Генменеджер «Ак Барса» объяснил приобретение защитника Мёрфи у «Куньлуня»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал приобретение защитника Тревора Мёрфи у «Куньлунь Ред Стар».



«Для усиления бригад большинства и укрепления обороны на пятаке нам был необходим иностранный защитник c умением контролировать шайбу и вести борьбу. Канадские хоккеисты традиционно сильны в этих компонентах, и мы увидели необходимые навыки в Мёрфи.



Мы следили за этим игроком ещё год назад, долго изучали его возможности. Ему было непросто проявить себя в предыдущей команде, однако определённый набор качеств Тревор показывал и в АХЛ, и уже в КХЛ. Считаем, что новый защитник добавит нам не просто глубины состава, но и усилит оборонительную линию», – цитирует Якубова пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» подтвердил переход защитника Тревора Мёрфи из «Куньлунь Ред Стар»