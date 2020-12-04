Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Ак Барса» объяснил приобретение защитника Мёрфи у «Куньлуня»

Генменеджер «Ак Барса» объяснил приобретение защитника Мёрфи у «Куньлуня»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал приобретение защитника Тревора Мёрфи у «Куньлунь Ред Стар».

«Для усиления бригад большинства и укрепления обороны на пятаке нам был необходим иностранный защитник c умением контролировать шайбу и вести борьбу. Канадские хоккеисты традиционно сильны в этих компонентах, и мы увидели необходимые навыки в Мёрфи.

Мы следили за этим игроком ещё год назад, долго изучали его возможности. Ему было непросто проявить себя в предыдущей команде, однако определённый набор качеств Тревор показывал и в АХЛ, и уже в КХЛ. Считаем, что новый защитник добавит нам не просто глубины состава, но и усилит оборонительную линию», – цитирует Якубова пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» подтвердил переход защитника Тревора Мёрфи из «Куньлунь Ред Стар»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020