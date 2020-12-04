Президент КХЛ: естественно, ни один клуб не превышал потолок зарплат

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов опроверг информацию о возможных превышениях потолка зарплат со стороны некоторых клубов лиги.

«Чемпионат приближается к решающей стадии, команды пытаются укрепить состав, это происходит ежегодно. Рынок игроков работает, развивается. Осталось меньше месяца до окончания дозаявок, у клубов есть возможность отказаться от каких-то игроков, оптимизировать ведомость, пересогласовав контракты на новых условиях, освободив финансовые средства, подписать новых хоккеистов и таким образом усилиться перед плей-офф. Это абсолютно нормальная практика.

Для того чтобы клубы не превысили потолок зарплат, лигой разработан специальный онлайн-калькулятор, при помощи которого можно увидеть платёжную ведомость в режиме реального времени. В нём предусмотрено всё: что учитывается в потолке, что нет. Помимо этого мы в постоянном контакте с клубами, особенно с теми, кто находится близко к верхней границе потолка. На предмет всех предполагаемых сделок мы консультируем их, предупреждаем о возможном превышении.

Если говорить о конкретных ситуациях — естественно, ни один клуб потолок зарплат не превышал. В случае нарушения игрока просто нельзя заявить для участия в матчах чемпионата. Понимаю, что неспециалистам тяжело разобраться во всех тонкостях регламента, поэтому и есть высказывания, что та или иная команда превысила потолок.

Приведу пример. Скажем, игрок с контрактом в 60 миллионов за сезон переходит в середине чемпионата в другой клуб. Естественно, этот клуб платит ему только оставшуюся часть суммы контракта, и именно она учитывается при расчёте потолка. Под это подходят трансферы, например, Наиля Якупова или Никиты Сошникова», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.