Алексей Морозов объяснил ситуацию с матчем «Йокерит» — «Салават Юлаев»

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о ситуации с матчем регулярного чемпионата «Йокерит» — «Салават Юлаев», когда ряд игроков российской команды не были допущены до участия встречи согласно решению властей Хельсинки.

«КХЛ — международная лига и должна учитывать особенности законодательства государств, в которых базируются иностранные клубы. В том числе и медицинские правила. Нам пришлось вплотную столкнуться с тем, что в Финляндии медицинские законы жёсткие. К примеру, на этой неделе из-за эпидемиологической ситуации был приостановлен чемпионат страны. Что касается ситуации с матчем «Йокерит» — «Салават Юлаев», она менялась несколько раз, и матч действительно мог не состояться.

В итоге он был сыгран, и я хотел бы поблагодарить клубы, в первую очередь «Салават Юлаев», который смог выставить на игру лишь 18 хоккеистов, включая двух вратарей. То, что мы поздно получили информацию, нас не устраивает. Лига работает над установлением конструктивного диалога с финскими властями. Делаем всё возможное, чтобы минимизировать такие случаи», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.