Плющев — о «Спартаке»: клуб топчется на месте. Ставка на легионеров – стратегический тупик

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о последних неудачах «Спартака».

«Дело совсем не в провальной серии по Сибири с Дальним Востоком и не в крупном поражении в Хабаровске. Дело в том, что в последнее время мы видим, что «Спартак» топчется на одном месте и не видно перспективы. Наверное, теперь только мы, ветераны, знаем, что «Спартак» – это знаковая, легендарная команда для отечественного хоккея. А новое поколение, воспитанное на победах больших клубов с Востока – например «Магнитки» или «Ак Барса», — воспринимает красно-белых как в лучшем случае середняков. Вот что самое обидное и самое вредное для нашей хоккейной культуры.

У меня комплектование «Спартака» вызывает вопросы. Красно-белые всегда отличались особой духовитостью, характером, что прежде всего зависит от наличия российского костяка, от людей, которые сохраняют традиции. Этого, к сожалению, не наблюдается, из-за чего команда полностью зависит от легионеров. А ставка на легионеров – стратегически тупиковый путь, ведь сегодня они здесь, а завтра – там, у себя дома. И очень часто они играют только на статистику – набирают свои очки под будущие контракты, но при отрицательной полезности для команды.

Не вижу смысла говорить об уходе Знарка, всё-таки это узнаваемый специалист с большим опытом работы и победами как на клубном уровне, так и на национальном. Да, второй сезон подряд у его тренерского штаба в «Спартаке» не всё получается, видна определённая усталость, но при этом уровень Знарка известен. На мой взгляд, скорее нужно разбираться в том, какое влияние он оказывает на селекцию команды, есть ли баланс внутри всех структур клуба», – цитирует Плющева Russia-Hockey.