«Спартак» представил форму, в которой команда сыграет ретроматчи с «Ак Барсом» и «Витязем»

«Спартак» представил форму к ретроматчам, которые состоятся 22 и 23 декабря. Соперниками команды Олега Знарка станут «Ак Барс» и «Витязь».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спартака».

Отмечается, что дизайн формы для ретроматча практически во всём повторяет своего ретропредшественника, за исключением некоторых деталей.



1. Шрифт фамилии игроков и капитанской литеры наследуется с формы текущего сезона.

2. Пластический характер игровых номеров опирается на ретроформу «Спартака» 1980 года. Отличительной чертой является тонкий дублирующий контур и фирменный угловой скос, который соответствует градусу наклона в логотипе.

3. На груди используется логотип «Спартака» 1980 года.

4. На воротниковой зоне будет расположен логотип ретроматча.

5. На хоккейных трусах используется ромбовидный узор, который присутствовал как на форме олимпийской сборной СССР по хоккею, так и на форме «Спартака» 1980 года.