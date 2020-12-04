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В Алтайском крае открылась хоккейная арена в честь Сергея Гимаева

В Алтайском крае открылась хоккейная арена в честь Сергея Гимаева
Хоккей / Прочие турниры 0

Известный российский защитник Сергей Гимаев опубликовал новый пост в «Инстаграме». 36-летний игрок показал арену, которая названа в честь его отца — известного хоккеиста и телекомментатора Сергея Гимаева.

«Сегодня в городе Рубцовск, Алтайский край. Открылась Гимаев Арена в честь папы. Спасибо всем людям, которые причастны к этому событию!» — написал Гимаев-младший.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Гимаева.

Хоккеист Гимаев выступал за ЦСКА и СКА, принимал участие в играх сборной СССР. Позже работал тренером, комментатором и экспертом на телевидении. Сергей Наильевич — многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР, неоднократно входил в число лучших советских защитников, награждён орденом Почёта. Гимаев скончался в марте 2017 года в возрасте 63 лет во время матча ветеранов.

Три года без Гимаева. Что бы сейчас сказал Наилич про плей-офф КХЛ?
Он остался в памяти у всех. Любимый комментатор, эксперт и просто человек, который жил хоккеем.
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