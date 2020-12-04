Агент Голдобина подтвердил информацию о намерении ЦСКА обменять хоккеиста

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы форварда ЦСКА Николая Голдобина, сообщил, что клуб действительно собирается обменять игрока. Ранее появилась информация, что Голдобин окажется в хабаровском «Амуре».
«Пока ничего не могу подтвердить. Могу сказать, что это инициатива клуба, ЦСКА его меняет. Игрок сыграл 21 матч и набрал 11 очков, получил травму. Клуб счёл возможным его поменять. Поэтому это инициатива клуба, к большому сожалению. Клуб действует согласно регламенту. Так у нас в регламенте прописано. На данный момент нет понимания, когда будет по нему конкретика», — цитирует Исакова Sport24.
Подписавший в июне двухлетний контракт с ЦСКА Голдобин в нынешнем сезоне провёл за «армейцев» 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав семь результативных передач. Ранее в КХЛ 25-летний форвард не играл.
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