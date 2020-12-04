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«Северсталь» забрала нападающего рижского «Динамо» Зака Митчелла из списка отказов

«Северсталь» забрала нападающего рижского «Динамо» Зака Митчелла из списка отказов
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» забрала нападающего рижского «Динамо» Зака Митчелла из списка отказов, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В дебютном сезоне в КХЛ Митчелл набрал 26 (17+9) очков в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-8». В плей-офф Зак провёл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

В межсезонье канадский форвард покинул «Нефтехимик», перебравшись в клуб из столицы Латвии. 27-летний Митчелл в нынешнем сезоне провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-7" и шести минутах штрафного времени. 2 декабря «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста, поместив его в список отказов.

Рижское «Динамо» поместило в список отказов форвардов Митчелла, Уайта и Комарека
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