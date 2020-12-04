Скрико: Ларионов показал, что советские и русские хоккеисты могут жить по-другому

Известный в прошлом финский нападающий Петри Скрико поделился воспоминаниями о совместной игре с Игорем Ларионовым, который недавно отпраздновал 60-летний юбилей.

«Когда Ларионов приехал в «Ванкувер», я его уже знал по матчам сборной. Наверное, я был единственным, кого он знал заранее. Мы были знакомы, потому что он хорошо говорил по-английски. Улыбался и здоровался с нами, с иностранцами. Владимир Крутов тоже тогда был в «Ванкувере», и некоторое время нас пытались ставить вместе, втроём. Но с Игорем я играл больше, чем Крутовым. Крутов был полной противоположностью — не хотел разговаривать и учить английский, у него были трудности с адаптацией. А Ларионов был очень «западным» человеком, он сразу же влился в нашу группу игроков. Конечно, его мастерство было потрясающим. 44 очка в первый год — хорошая статистика, потому что немногие европейские новички в первый сезон добираются до таких цифр, к тому же в «Ванкувере» всегда было много перелётов.

Думаю, если бы он приехал в НХЛ пораньше, его карьера была бы ещё более яркой. Не помню, чтобы Ларионов был когда-то очень атлетичным, но он обладал безумной силой, играл умно и дальновидно во время единоборств. Он был из тех, что расчистил русским дорогу в НХЛ. Он показал, что советские и русские хоккеисты могут играть и жить по-другому», — приводит слова Скрико Iltalehti.

Скрико в первый сезон Ларионова в НХЛ набрал за «Кэнакс» 48 (15+33) очков.