Роберт Букартс покинул «Северсталь». Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон

«Северсталь» на официальном сайте клуба объявила об уходе из команды латвийского нападающего Роберта Букартса. Контракт с нападающим расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Букартс присоединился к череповецкой команде в межсезонье. В нынешнем регулярном чемпионате Букартс провёл за «Северсталь» 13 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-5».

Роберт начал заниматься хоккеем в Риге. На профессиональном уровне дебютировал в составе московских «Крыльев Советов». Впервые вышел на лёд в КХЛ в форме рижского «Динамо». Прошедший сезон защищал цвета «Витковице Ридера» (Острава) в чешской Экстралиге. За 47 матчей набрал 42 (16+26) очка, став лучшим бомбардиром своей команды. На постоянной основе участвует в различных международных турнирах в составе сборной Латвии.