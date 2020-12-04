Роберт Букартс покинул «Северсталь». Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон

«Северсталь» на официальном сайте клуба объявила об уходе из команды латвийского нападающего Роберта Букартса. Контракт с нападающим расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Букартс присоединился к череповецкой команде в межсезонье. В нынешнем регулярном чемпионате Букартс провёл за «Северсталь» 13 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-5».
Роберт начал заниматься хоккеем в Риге. На профессиональном уровне дебютировал в составе московских «Крыльев Советов». Впервые вышел на лёд в КХЛ в форме рижского «Динамо». Прошедший сезон защищал цвета «Витковице Ридера» (Острава) в чешской Экстралиге. За 47 матчей набрал 42 (16+26) очка, став лучшим бомбардиром своей команды. На постоянной основе участвует в различных международных турнирах в составе сборной Латвии.
- 4 декабря 2020
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