Экс-форвард «Сочи» Шон Коллинз вернулся в «Куньлунь»

Нападающий Шон Коллинз вернулся в китайский «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба КХЛ на официальной странице «Твиттере».



Отмечается, что с 31-летним канадским форвардом заключено двустороннее соглашение до конца сезона.



Последние три сезона Коллинз выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Сочи». В минувшем регулярном чемпионате канадец отыграл 59 встреч, в которых забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-10» и 14 минутах штрафного времени.



В составе «Куньлуня» нападающий отыграл сезон-2016/2017. Тогда регулярном чемпионате Коллинз отыграл 60 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 26 результативных передач при показателе полезности «0» и 26 минутах штрафного времени.

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