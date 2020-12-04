Нападающий ЦСКА Максим Мамин и защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьёв оштрафованы

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом», а также между ЦСКА и минским «Динамо», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Нефтехимика» Кирилла Воробьёва по п.3.4. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.



На 17-й минуте встречи Воробьёв был удалён за грубость.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Нападающий ЦСКА Максим Мамин также подвергнут денежному штрафу. На 7-й минуте встречи с минчанами получил удаление как зачинщик драки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.