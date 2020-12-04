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«Барыс» одержал третью победу кряду, дома обыграв «Локомотив»

«Барыс» одержал третью победу кряду, дома обыграв «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

Нурсултанский «Барыс» дома обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Уже на девятой минуте матча Антон Сагадеев с передачи Романа Старченко вывел хозяев вперёд. На восьмой минуте второго игрового отрезка Георгий Иванов сравнял счёт. Ему ассистировали Антон Ландер и Денис Баранцев. Всего за две минуты 36 секунд до конца второго периода Мэтт Фрэттин вновь вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Точку в матче голом в пустые ворота установил Линус Виделль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2020, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Сагадеев (Старченко) – 08:35' (5x5)   1:1 Иванов (Ландер, Баранцев) – 27:28' (5x5)   2:1 Фрэттин (Михайлис, Орехов) – 37:24' (5x4)   3:1 Виделль (Лилья, Шалапов) – 59:12' (en)

Следующую встречу «Барыс» проведёт с «Витязем». «Локомотив» встретится с «Сибирью». Оба матча состоятся 6 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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