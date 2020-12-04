«Барыс» одержал третью победу кряду, дома обыграв «Локомотив»

Нурсултанский «Барыс» дома обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Уже на девятой минуте матча Антон Сагадеев с передачи Романа Старченко вывел хозяев вперёд. На восьмой минуте второго игрового отрезка Георгий Иванов сравнял счёт. Ему ассистировали Антон Ландер и Денис Баранцев. Всего за две минуты 36 секунд до конца второго периода Мэтт Фрэттин вновь вывел хозяев вперёд, реализовав численное большинство. Точку в матче голом в пустые ворота установил Линус Виделль.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Барыс» проведёт с «Витязем». «Локомотив» встретится с «Сибирью». Оба матча состоятся 6 декабря.
- 4 декабря 2020
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