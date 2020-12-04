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Лебрюн: НХЛ и Ассоциация игроков предпочтут провести 56 встреч, если позволит время

Лебрюн: НХЛ и Ассоциация игроков предпочтут провести 56 встреч, если позволит время
Хоккей / НХЛ 0

Известный обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн поделился информацией о недавних переговорах между НХЛ и Ассоциацией игроков по поводу сезона-2020/2021.

«На столе переговоров варианты с 52 и с 56 матчами, но источники сообщают, что и лига, и профсоюз предпочтут провести 56 встреч, если это позволит время.

Напомню, что они хотят завершить финал Кубка в начале июля. Опять же, пока ничего не решено. Экономические вопросы остаются», — сообщил Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что сезон в НХЛ начнётся 15 января. Тренировочные сборы начнутся 1 января. На несколько дней раньше они начнутся для команд, не участвовавших в плей-офф. Команды должны сыграть по 52 матча. Конец сезона в начале мая, финальная серия Кубка Стэнли завершится примерно 7 июля.

Смит: в будущем сезоне НХЛ команды проведут по 52 матча. Сезон завершится 7 июля
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