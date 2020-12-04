Начало матча между «Спартаком» и рижским «Динамо» перенесено на пять часов

Начало матча между московским «Спартаком» и рижским «Динамо», который запланирован на 30 декабря, перенесено с 19:30 на 14:30, сообщается на официальном сайте красно-белых.
«В адрес хоккейного клуба «Спартак» поступило официальное письмо из хоккейного клуба «Динамо» (Рига) с просьбой о переносе времени начала матча 30 декабря в «Парке Легенд» с 19:30 на 14:30. Эта просьба была продиктована необходимостью оперативного возвращения команды «Динамо» в Ригу и проведения согласно законам Латвии тестов на COVID-19. В противном случае тренеры и хоккеисты команды-гостей вынуждены были бы провести новогодние праздники на самоизоляции в отеле до открытия лаборатории.
Мы посчитали своим долгом сделать шаг навстречу нашим соперникам. В дни, когда мир охвачен пандемией, важно сохранять нормальные человеческие отношения, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному ритму жизни.
Владельцам абонементов и билетов на матч 30 декабря мы вернём средства в полном объёме в случае невозможности посетить матч из-за его раннего начала. Порядок возврата мы разъясним дополнительно. Мы также обязательно отправим всем на почту вариант служебной записки за подписью двукратного олимпийского чемпиона Александра Якушева с просьбой отпустить сотрудников на указанный матч», — говорится на сайте.
- 4 декабря 2020
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