Ларионов: понимаем, что МЧМ — единственный большой турнир, который состоится в этом году

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал о ходе подготовки к молодёжному чемпионату мира.
«В Новогорске мы собрали сильнейших российских игроков на сегодняшний день. И главная задача — правильно подготовиться, продолжить те начинания, которые были заложены ещё в июле и августе в Сочи и на турнире в Финляндии в ноябре, улучшить те компоненты игры, которые нуждаются в этом. В этой команде заданы высокие стандарты, и опускаться ниже той планки, которую мальчишки сами подняли, нет смысла. В ежедневном режиме идёт работа над ключевыми моментами — игрой в пас, быстрым переходом из обороны в атаку, компактной обороной, компактной атакой и возможностью показывать интенсивный хоккей от начала и до конца.
Как игроки и тренерский штаб переносят ситуацию с подготовкой в условиях строжайшего карантина? Да, мы находимся в нелёгкой ситуации, как и весь мир. Но отдаём себе отчёт в том, что молодёжный чемпионат мира — это единственный большой турнир, который пока состоится в этом году. И мы знаем, насколько серьёзный протокол будет в Эдмонтоне и действует уже сейчас в Новогорске. Поэтому для нас этот сбор — репетиция того, что будет в Канаде. Нужно спокойно это всё перенести. Переживать не надо, мы ни в чём здесь не нуждаемся. Главное, чтобы в ходе турнира мы не потеряли ни одного парня, чтобы все были здоровы и соблюдали предписанные правила. А это возможно только благодаря серьёзной дисциплине — и в быту, и на льду», — приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.
- 4 декабря 2020
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