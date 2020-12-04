Скабелка: «Локомотив» не смог взломать оборону «Барыса»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Барысом» (1:3).



«Барыс» — с победой, с хорошим матчем! Достаточно дисциплинированно сыграли, чего не скажешь о нашей игре. Слабо начали мы первый период, «Барыс» владел игровой инициативой, по броскам. Но во втором периоде удалось выравнять положение, перевести игру в зону атаки. Сравняли счёт, но удаления привели к голу в конце периода. В третьем периоде «Барыс» играл по счёту, мы не смогли взломать оборону и свести к ничьей этот матч», — приводит слова Скабелки пресс-служба нур-султанского клуба.

Напомним, «Барыс» дома обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Барыс Арене» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.