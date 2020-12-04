«Тампа», «Вашингтон», «Рейнджерс» и ещё 6 клубов НХЛ отказались играть на открытом воздухе

Известный обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн подтвердил информацию о том, что клубы НХЛ изучают возможность проведения домашних матчей на открытом воздухе.



«Это обсуждалось на заседании совета директоров 12 ноября. Источники подтверждают, что после этого лига отправила запрос во все клубы, чтобы узнать, насколько они заинтересованы в проведении матчей на открытом воздухе и участии в них в качестве гостевой команды», — приводит слова Лебрюна The Athletic.



Он отметил, что пока что согласие выразили «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Нэшвилл Предаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз».



По информации Лебрюна, «Бостон» рассматривает вариант проведения нескольких игр на бейсбольном стадионе Fenway Park. «Каролина», «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» и «Питтсбург» также могут провести несколько матчей под открытым небом.



«Баффало Сэйбрз», «Миннесота Уайлд», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Вашингтон Кэпиталз», «Филадельфия Флайерз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» ответили лиге отказом.



Ранее отказом ответил «Вегас Голден Найтс».



Кроме того, один из руководителей канадской команды НХЛ сообщил, что ограничения в стране делают проведение таких матчей практически невозможным.

Клубы НХЛ рассматривают возможность игры на открытом воздухе ради болельщиков