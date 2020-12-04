Арена в Новосибирске к МЧМ-2023 готова на 35%
Губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета «Сибири» Андрей Травников рассказал о подготовке города к МЧМ-2023.
3 декабря он провёл совместное заседание оргкомитетов по подготовке и проведению турнира в Новосибирске и Омске.
«Пора сверить часы: насколько синхронно наши регионы готовятся к чемпионату, решают организационные вопросы.
В Новосибирской области работы идут полным ходом, все объекты в графике, мы синхронизировали строительство и реконструкцию всех объектов к дате проведения чемпионата», — приводит слова Травникова сайт правительства Новосибирской области.
Кроме того, сообщается, что готовность ледовой арены, где будут проходить матчи чемпионата мира, составляет 35%.
Травников: дворец в Новосибирске уже принимает видимые очертания, работы идут в графике
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
22:16
-
21:55
-
21:37
-
21:05
-
20:55
-
20:36
-
20:11
-
19:54
-
19:33
-
19:06
-
18:43
-
18:30
-
18:01
-
17:42
-
17:10
-
17:00
-
16:29
-
16:21
-
16:15
-
15:45
-
15:19
-
15:14
-
14:42
-
14:20
-
13:57
-
13:45
-
13:20
-
13:05
-
12:42
-
12:35
-
12:21
-
12:17
-
12:10
-
11:55
-
11:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам