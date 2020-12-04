Арена в Новосибирске к МЧМ-2023 готова на 35%

Губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета «Сибири» Андрей Травников рассказал о подготовке города к МЧМ-2023.



3 декабря он провёл совместное заседание оргкомитетов по подготовке и проведению турнира в Новосибирске и Омске.



«Пора сверить часы: насколько синхронно наши регионы готовятся к чемпионату, решают организационные вопросы.



В Новосибирской области работы идут полным ходом, все объекты в графике, мы синхронизировали строительство и реконструкцию всех объектов к дате проведения чемпионата», — приводит слова Травникова сайт правительства Новосибирской области.



Кроме того, сообщается, что готовность ледовой арены, где будут проходить матчи чемпионата мира, составляет 35%.

Травников: дворец в Новосибирске уже принимает видимые очертания, работы идут в графике