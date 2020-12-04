Ларионов: «пузырь» помогает прочувствовать коллектив, каждого игрока

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов рассказал об отношении команды к жизни в «пузыре» перед МЧМ-2021.
«На Кубке Карьяла команда тоже была в «пузыре»? Там было, скажем так, короткое ознакомление с тем, что ожидает нас в Эдмонтоне. Сейчас нас ожидает более длительный период, придётся проходить гораздо больше тестов на коронавирус. Но в целом, наверное, даже хорошо, что у нас больший промежуток времени, чтобы поработать с ребятами, подтянуть какие-то моменты, дать возможность кому-то отдохнуть, кого-то, наоборот, поднагрузить, посмотреть разные сочетания, которые хотим видеть на чемпионате мира. Все ребята знают, зачем они приехали, все готовы работать, биться и достойно представлять Россию на чемпионате мира.
Эмоциональное состояние игроков? Этот турнир для всех очень привлекательное событие. Тем более что проходит в новогодние праздники. Сейчас не хочется нагнетать атмосферу. В Канаде у нас будет несколько товарищеских матчей, и там градус волнения и напряжения уже будет возрастать. Сейчас всё прорабатываем в спокойном режиме, смотрим много видео, показываем некоторые нюансы, которые можно подправить и улучшить. В этом плане «пузырь» помогает прочувствовать коллектив, каждого игрока и сделать правильный выбор», — приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.
- 4 декабря 2020
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