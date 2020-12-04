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Георгий Иванов: мои шайбы не очень важны, если «Локомотив» проигрывает

Георгий Иванов: мои шайбы не очень важны, если «Локомотив» проигрывает
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ярославского «Локомотива» Георгий Иванов подвёл итоги встречи с «Барысом» (1:3).

«Получилась хороший, плотный матч. Не с первых минут мы в включились в игру, но постепенно включились. Где-то нас подвели удаления — во втором периоде, когда забили шайбу, были несколько ненужных. Возможно, из-за этого нить игры упустили, но всё равно у нас были возможности вернуться, однако мы ими не воспользовались.

То, что я забиваю во втором матче подряд, не очень важно, если команда проигрывает», — приводит слова Иванова пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Барыс» дома обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Барыс Арене» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

«Барыс» одержал третью победу кряду, дома обыграв «Локомотив»
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