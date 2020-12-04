Защитник «Барыса»: классные ощущения — играть на таком высоком уровне

Защитник нур-султанского «Барыса» Самат Данияр подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:1).



«Классные ощущения — играть на таком высоком уровне. Приятно, спасибо тренерскому штабу что доверили.

Хетерингтон — отличный габаритный и опытный защитник. Всегда подсказывает. Мне понравилось с ним играть, можно многому у него научиться», — приводит слова Данияра пресс-служба КХЛ.



Напомним, нур-султанский «Барыс» дома обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Барыс Арене» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.



Для 21-летнего Самата Данияра встреча с «железнодорожниками» стала первой в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.