Защитник «Барыса»: классные ощущения — играть на таком высоком уровне
Защитник нур-султанского «Барыса» Самат Данияр подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:1).
«Классные ощущения — играть на таком высоком уровне. Приятно, спасибо тренерскому штабу что доверили.
Хетерингтон — отличный габаритный и опытный защитник. Всегда подсказывает. Мне понравилось с ним играть, можно многому у него научиться», — приводит слова Данияра пресс-служба КХЛ.
Напомним, нур-султанский «Барыс» дома обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Барыс Арене» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Для 21-летнего Самата Данияра встреча с «железнодорожниками» стала первой в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
«Барыс» одержал третью победу кряду, дома обыграв «Локомотив»
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
00:14
- 4 декабря 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:30
-
22:49
-
22:35
-
22:16
-
21:55
-
21:37
-
21:05
-
20:55
-
20:36
-
20:11
-
19:54
-
19:33
-
19:06
-
18:43
-
18:30
-
18:01
-
17:42
-
17:10
-
17:00
-
16:29
-
16:21
-
16:15
-
15:45
-
15:19
-
15:14
-
14:42
-
14:20
-
13:57
-
13:45
-
13:20
-
13:05
-
12:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам