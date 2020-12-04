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Нападающий «Северстали» Петунин побил рекорды Шипачёва и Кагарлицкого

Нападающий «Северстали» Петунин побил рекорды Шипачёва и Кагарлицкого
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Северстали» Александр Петунин побил рекорды экс-форвардов череповчан Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальной странице в «Твиттере».

В сегодняшней гостевой встрече с рижским «Динамо» 23-летний Петунин отдал одну голевую передачу и тем самым продлил результативную серию до восьми матчей, установив новый рекорд в истории «Северстали» по продолжительности серии с очками. Таким образом, нападающий побил рекорды экс-игроков череповецкой команды Шипачёва и Кагарлицкого.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За последние восемь матчей Петунин набрал 9 (6+3) очков. В нынешнем сезоне на счету российского форварда 32 встречи, в которых он забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.

«Северсталь» прервала серию из трёх поражений, в овертайме обыграв рижское «Динамо»
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