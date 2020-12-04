Нападающий «Северстали» Петунин побил рекорды Шипачёва и Кагарлицкого

Нападающий «Северстали» Александр Петунин побил рекорды экс-форвардов череповчан Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальной странице в «Твиттере».
В сегодняшней гостевой встрече с рижским «Динамо» 23-летний Петунин отдал одну голевую передачу и тем самым продлил результативную серию до восьми матчей, установив новый рекорд в истории «Северстали» по продолжительности серии с очками. Таким образом, нападающий побил рекорды экс-игроков череповецкой команды Шипачёва и Кагарлицкого.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
За последние восемь матчей Петунин набрал 9 (6+3) очков. В нынешнем сезоне на счету российского форварда 32 встречи, в которых он забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.
- 5 декабря 2020
-
00:14
- 4 декабря 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:30
-
22:49
-
22:35
-
22:16
-
21:55
-
21:37
-
21:05
-
20:55
-
20:36
-
20:11
-
19:54
-
19:33
-
19:06
-
18:43
-
18:30
-
18:01
-
17:42
-
17:10
-
17:00
-
16:29
-
16:21
-
16:15
-
15:45
-
15:19
-
15:14
-
14:42
-
14:20
-
13:57
-
13:45
-
13:20
-
13:05
-
12:42