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Разин: интересовались Митчеллом ещё летом, но тогда он оказался для «Северстали» дорог

Разин: интересовались Митчеллом ещё летом, но тогда он оказался для «Северстали» дорог
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:3 ОТ).

«Очень тяжёлый матч. Знали, что «Динамо» играет второй день подряд, поэтому постарались действовать активно, владели преимуществом, территорией. Во втором периоде был плохой отрезок, когда пропустили две шайбы в меньшинстве. Хорошо, что три забили в большинстве. Хороший гол в овертайме, ребят с важной, нужной победой.

Приобретение Зака Митчелла? Мы интересовались им ещё летом, но тогда он оказался для нас дорог. Сейчас цены поменялись. Зак – снайпер с хорошим кистевым броском. Кроме того, он центр, а с центрами у нас сейчас проблемы, травмы пошли. В общем, поменяли праворукого края на праворукого центрального. Всё логично. Ждём его как можно быстрее», — приводит слова Разина пресс-служба лиги.

«Северсталь» прервала серию из трёх поражений, в овертайме обыграв рижское «Динамо»
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