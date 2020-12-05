Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Корбиниан Хольцер включён в состав «Автомобилиста» на выездную серию

Корбиниан Хольцер включён в состав «Автомобилиста» на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды. Уральскому клубу предстоит встретиться с «Ак Барсом», «Авангардом», СКА и магнитогорским «Металлургом». На выездную серию отправились 28 хоккеистов.

Вратари: Владимир Галкин, Якуб Коварж, Владислав Гросс.

Защитники: Сергей Зборовский, Максим Березин, Корбиниан Хольцер, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чэй Геноуэй, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Алексей Василевский.

Нападающие: Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Станислав Бочаров, Александр Протапович, Алексей Макеев.

Корбиниан Хольцер прибыл в расположение «Автомобилиста» и определился с игровым номером
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020