Корбиниан Хольцер включён в состав «Автомобилиста» на выездную серию

«Автомобилист» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды. Уральскому клубу предстоит встретиться с «Ак Барсом», «Авангардом», СКА и магнитогорским «Металлургом». На выездную серию отправились 28 хоккеистов.

Вратари: Владимир Галкин, Якуб Коварж, Владислав Гросс.

Защитники: Сергей Зборовский, Максим Березин, Корбиниан Хольцер, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чэй Геноуэй, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Алексей Василевский.

Нападающие: Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Станислав Бочаров, Александр Протапович, Алексей Макеев.