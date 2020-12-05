Корбиниан Хольцер включён в состав «Автомобилиста» на выездную серию
«Автомобилист» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте команды. Уральскому клубу предстоит встретиться с «Ак Барсом», «Авангардом», СКА и магнитогорским «Металлургом». На выездную серию отправились 28 хоккеистов.
Вратари: Владимир Галкин, Якуб Коварж, Владислав Гросс.
Защитники: Сергей Зборовский, Максим Березин, Корбиниан Хольцер, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Чэй Геноуэй, Даниил Зайцев, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Алексей Василевский.
Нападающие: Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Степан Хрипунов, Павел Куликов, Вячеслав Литовченко, Илья Овчинников, Андрей Обидин, Станислав Бочаров, Александр Протапович, Алексей Макеев.
Корбиниан Хольцер прибыл в расположение «Автомобилиста» и определился с игровым номером
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