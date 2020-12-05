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Источник: ЦСКА подпишет контракт с экс-защитником «Баффало» Гилмором

Источник: ЦСКА подпишет контракт с экс-защитником «Баффало» Гилмором
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА подпишет контракт до конца сезона с канадским защитником Джоном Гилмором, сообщает РИА Новости. Он станет шестым легионером в составе «армейского» клуба.

В минувшем сезоне 27-летний хоккеист выступал за клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». В регулярном чемпионате он провёл 4 матча и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-2». Большую часть сезона он провёл в составе «Рочестер Американс» из АХЛ. В 37 матчах он набрал 13 (6+7) очков при показателе «-19» и 6 минутах штрафного времени.

Гилмор был выбран клубом «Калгари Флэймз» в седьмом раунде драфта НХЛ-2013 под общим 198-м номером. Всего в НХЛ он сыграл 37 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Ранее от также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».

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