Источник: ЦСКА подпишет контракт с экс-защитником «Баффало» Гилмором
ЦСКА подпишет контракт до конца сезона с канадским защитником Джоном Гилмором, сообщает РИА Новости. Он станет шестым легионером в составе «армейского» клуба.
В минувшем сезоне 27-летний хоккеист выступал за клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». В регулярном чемпионате он провёл 4 матча и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-2». Большую часть сезона он провёл в составе «Рочестер Американс» из АХЛ. В 37 матчах он набрал 13 (6+7) очков при показателе «-19» и 6 минутах штрафного времени.
Гилмор был выбран клубом «Калгари Флэймз» в седьмом раунде драфта НХЛ-2013 под общим 198-м номером. Всего в НХЛ он сыграл 37 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Ранее от также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс».
Источник: ЦСКА обменяет нападающего Николая Голдобина в «Амур»
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
12:21
-
12:08
-
11:52
-
11:26
-
10:55
-
10:23
-
09:57
-
09:29
-
08:47
-
08:36
-
08:18
-
00:14
- 4 декабря 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:30
-
22:49
-
22:35
-
22:16
-
21:55
-
21:37
-
21:05
-
20:55
-
20:36
-
20:11
-
19:54
-
19:33
-
19:06
-
18:43
-
18:30
-
18:01
-
17:42
-
17:10
-
17:00
-
16:29
-
16:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам