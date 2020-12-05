Гол Кукштеля принёс «Сочи» победу в гостевом матче с «Амуром»
ХК «Сочи» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Евгения Ставровского.
Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Павел Кукштель. Самым результативным игроком у «Сочи» стал Никита Точицкий, в активе которого 2 (1+1) очка. Дубль в составе «Амура» оформил Денис Голубев.
Это третье поражение хабаровского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 9 декабря дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» 8 декабря в Хабаровске — с ярославским «Локомотивом».
КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2020, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Голубев – 03:26' (5x5) 2:0 Голубев (Машин, Полунин) – 13:01' (5x5) 2:1 Шмелёв (Точицкий, Петьков) – 14:55' (5x5) 2:2 Точицкий (Рундблад) – 25:57' (5x5) 2:3 Кукштель (Колготин, Глотов) – 54:47' (5x5)
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