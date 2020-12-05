Гол Кукштеля принёс «Сочи» победу в гостевом матче с «Амуром»

ХК «Сочи» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Евгения Ставровского.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Павел Кукштель. Самым результативным игроком у «Сочи» стал Никита Точицкий, в активе которого 2 (1+1) очка. Дубль в составе «Амура» оформил Денис Голубев.

Это третье поражение хабаровского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 9 декабря дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» 8 декабря в Хабаровске — с ярославским «Локомотивом».