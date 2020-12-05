Михайлов — о переходе Гарипова: чем сильнее будут конкуренты, тем сильнее будет и ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о переходе голкипера «Авангарда» Эмиля Гарипова в московское «Динамо».
«Тренеры «Динамо» почувствовали, что во вратарской линии нужно срочно усиливать конкуренцию, и клуб вышел на переговоры с «Авангардом». Пока можно только гадать, правильный ли это ход, хотя у Гарипова — именно кубковая репутация, а бело-голубые делают ставку как раз на плей-офф.
Думаю, чем сильнее будут наши конкуренты, тем сильнее будет и ЦСКА. Именно с этой точки зрения оцениваю обмен Гарипова», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.
В последний раз 29-летний вратарь выходил на лёд 1 ноября в матче, когда «Авангард» проиграл «Спартаку» (1:2 ОТ). После этого омская команда подписала контракт с вратарём «Куньлунь Ред Стар» Шимоном Грубецем, который стал напарником Игоря Бобкова.
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