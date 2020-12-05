Экс-форвард «Сочи» Александр Коннов подписал контракт с «Югрой»
Нападающий Александр Коннов подписал контракт до конца сезона с ханты-мансийской «Югрой», сообщает пресс-служба ВХЛ. Ранее хоккеист расторг соглашение с клубом КХЛ «Сочи».
26-летний форвард пополнил состав «Сочи» в межсезонье, однако за основную команду не провёл ни одной встречи в регулярном чемпионате КХЛ. В составе ижевской «Ижстали», являющейся клубом-партнёром южан в ВХЛ, форвард в 21 матче набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-11».
В ВХЛ нападающий выступал за «Саров» и «Ижсталь». В Ижевск был командирован перед стартом этого сезона из «Сочи». Суммарно в Высшей хоккейной лиге сыграл 151 матч, заработав 57 очков (28+29).
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ХК «Сочи» расторг контракт с Александром Конновым
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