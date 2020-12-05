Ставровский — о 3:2 с «Амуром»: ребята — молодцы, не рассыпались и выиграли матч

Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:2).

«Амур» – очень мастеровитый соперник. В составе хабаровчан очень много индивидуально сильных игроков. Начало первого периода у нас не задалось. Пропустили быстрые две шайбы, но ребята — молодцы, не рассыпались, отыгрались, дотерпели и выиграли. Спасибо им за это», — приводит слова Ставровского пресс-служба клуба.

Это третье поражение хабаровского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 9 декабря дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» 8 декабря в Хабаровске — с ярославским «Локомотивом».

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