Кукштель — о первой шайбе в КХЛ: такой момент запомнится надолго, спасибо партнёрам

Нападающий ХК «Сочи» Павел Кукштель прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (3:2).

«У нас было достаточно слабое начало, после чего мы активизировались и к концу третьего периода начали выполнять тренерскую установку. Получилась хорошая игра, удалось отыграться с 0:2. Ребята, которые играли в концовке в меньшинстве, — молодцы, выстояли.

Эмоции от первой шайбы в КХЛ? Такой момент запомнится надолго, это точно. Надо сказать большое спасибо партнёрам, они всё сделали, а я просто переправил шайбу.

«Амур» достаточно быстро забросил дважды, можно ли сказать, что эти шайбы – влияние смены часовых поясов? Я бы не сказал. Просто мы играли с очень хорошим соперником. Тренеры ещё до матча предупреждали, что они начнут активно играть с первых секунд, собственно, они это и показали», — приводит слова Кукштеля пресс-служба клуба.

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