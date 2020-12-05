«СЮ» — «Динамо» М: Яшкин реализовал большинство после удаления Тарасова за сдвиг ворот

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимает в Уфе московское «Динамо» (0:1, идёт второй период).

На 11-й минуте второго периода форвард столичного клуба Дмитрий Яшкин реализовал большинство. Команда из Башкортостана осталась в меньшинстве после удаления голкипера Даниила Тарасова за сдвиг ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.