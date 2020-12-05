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Дубль Яшкина и шат-аут Ерёменко принесли московскому «Динамо» победу над «Салаватом»

Дубль Яшкина и шат-аут Ерёменко принесли московскому «Динамо» победу над «Салаватом»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» в гостях обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Первый период оказался безголевым. В середине второго Дмитрий Яшкин открыл счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Вадим Шипачёв и Андрей Сергеев. На 8-й минуте третьего игрового отрезка Яшкин оформил дубль. Ещё одно очко за результативную передачу набрал Шипачёв. Через минуту и 46 секунд Иван Муранов забросил третью шайбу москвичей в матче. Очко за результативный пас получил голкипер Александр Ерёменко, который оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2020, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Яшкин (Шипачёв, Сергеев) – 30:02' (5x4)   0:2 Яшкин (Шипачёв, Кагарлицкий) – 47:00' (5x5)   0:3 Муранов (Ерёменко, Миронов) – 48:46' (5x5)

Следующую встречу московское «Динамо» проведёт 9 декабря с минскими одноклубниками. «Салават Юлаев» в Уфе примет магнитогорский «Металлург». Матч состоится 7 декабря.

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