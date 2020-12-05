Дубль Яшкина и шат-аут Ерёменко принесли московскому «Динамо» победу над «Салаватом»

Московское «Динамо» в гостях обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.



Первый период оказался безголевым. В середине второго Дмитрий Яшкин открыл счёт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Вадим Шипачёв и Андрей Сергеев. На 8-й минуте третьего игрового отрезка Яшкин оформил дубль. Ещё одно очко за результативную передачу набрал Шипачёв. Через минуту и 46 секунд Иван Муранов забросил третью шайбу москвичей в матче. Очко за результативный пас получил голкипер Александр Ерёменко, который оформил шат-аут.

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Следующую встречу московское «Динамо» проведёт 9 декабря с минскими одноклубниками. «Салават Юлаев» в Уфе примет магнитогорский «Металлург». Матч состоится 7 декабря.