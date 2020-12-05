Крикунов — о матче с «Салаватом»: Ерёменко — это мастер. Ерёменко — это Ерёменко
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:0).
«Мы играли строго. Стали меньше удаляться, в принципе, у нас было очень мало удалений. В обороне в целом сыграли неплохо. Поймали соперников в третьем периоде на контратаке. Так и выиграли.
Пяаярви хорошо вошёл в команду. Этой тройке стало легче играть. Он командный игрок. Какое-то время надо ещё Магнусу. Есть вопросы тактического плана.
Гарипов? Присоединится к команде в Москве, но будет с нами только в Магнитогорске. В Минск не успели подготовить документы.
Тайм-аут взяли под «сухарь» Ерёменко? Нет, ребята долго играли. А Ерёменко — мастер. Ерёменко это Ерёменко», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Дубль Яшкина и шат-аут Ерёменко принесли московскому «Динамо» победу над «Салаватом»
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
18:18
-
18:00
-
17:38
-
17:35
-
17:27
-
17:13
-
17:09
-
16:49
-
16:31
-
15:54
-
15:49
-
15:32
-
15:26
-
14:12
-
13:55
-
13:25
-
13:16
-
12:58
-
12:45
-
12:21
-
12:08
-
11:52
-
11:26
-
10:55
-
10:23
-
09:57
-
09:29
-
08:47
-
08:36
-
08:18
-
00:14
- 4 декабря 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:30
-
22:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам