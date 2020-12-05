Крикунов — о матче с «Салаватом»: Ерёменко — это мастер. Ерёменко — это Ерёменко

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:0).



«Мы играли строго. Стали меньше удаляться, в принципе, у нас было очень мало удалений. В обороне в целом сыграли неплохо. Поймали соперников в третьем периоде на контратаке. Так и выиграли.



Пяаярви хорошо вошёл в команду. Этой тройке стало легче играть. Он командный игрок. Какое-то время надо ещё Магнусу. Есть вопросы тактического плана.



Гарипов? Присоединится к команде в Москве, но будет с нами только в Магнитогорске. В Минск не успели подготовить документы.



Тайм-аут взяли под «сухарь» Ерёменко? Нет, ребята долго играли. А Ерёменко — мастер. Ерёменко это Ерёменко», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Дубль Яшкина и шат-аут Ерёменко принесли московскому «Динамо» победу над «Салаватом»