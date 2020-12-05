«Это же почти Филимонов!» Вратарь «Трактора» пропустил курьёзный гол после броска Каменева

Нападающий санкт-петербургского СКА Владислав Каменев забросил курьёзную шайбу в матче с челябинским «Трактором».
За четыре минуты до конца третьего периода при счёте 4:1 в пользу клуба с берегов Невы Владислав Каменев получил шайбу и нанёс бросок. Шайба зацепила игрока челябинцев, полетела вверх, а падая, ударилась в перекладину, отскочила в спину голкиперу «Трактора» Роману Виллу и залетела в ворота.
Комментатор встречи сравнил эту шайбу с легендарным голом, пропущенным вратарём сборной России по футболу Александром Филимоновым в последнем матче отбора Евро-2000 с Украиной. Российский голкипер не смог удержать мяч в руках и упустил в свои ворота. Тот гол не позволил национальной команде попасть на турнир.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, санкт-петербургский СКА обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.
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