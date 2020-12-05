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Брагин — о партнёрах Ткачёва по звену: пока нас удовлетворяет его игра с Кемппайненом

Брагин — о партнёрах Ткачёва по звену: пока нас удовлетворяет его игра с Кемппайненом
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (5:1).

«Хороший матч, агрессивный и цельный с нашей стороны, с уклоном в атаку. Моменты были и у Челябинска, но мы свои реализовали. Помнили о проигрыше в Петербурге, надо было агрессивно сыграть, мы весь матч придерживались этой линии, она принесла победу.

Пока нас удовлетворяет игра Ткачёва с Кемппайненом. Что объяснял Ожиганову на скамейке, это наши внутренние дела. Надо было немного иначе сыграть в одном моменте. В команде очень бурно отреагировали на гол Швеца-Рогового. Наконец-то он забил, у него в каждой встрече бывают хорошие моменты, думаю, он дальше будет забивать почаще. Стрёмвалль пока очень нравится — быстрый, агрессивный, злой, в каждом матче хорошие моменты. Забить никак не может, но это придёт. Думаю, он принесёт нам пользу. Тренин сегодня очень хорошо сыграл. В целом предсезонки у него не было, он начал неплохо, потом немного провалился. Мы его готовили, сейчас он в хорошем состоянии и здорово играет», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА прервал серию из двух поражений, забросив пять шайб «Трактору»
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