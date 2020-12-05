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40-летний Ерёменко повторил рекорд Подомацкого по матчам на ноль за один клуб

40-летний Ерёменко повторил рекорд Подомацкого по матчам на ноль за один клуб
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко повторил рекорд Егора Подомацкого по матчам на ноль за один клуб. Это произошло в матче с «Салаватом Юлаевым».

40-летний вратарь завершил матч с 38 отражёнными бросками, оформив первый шат-аут с марта 2019 года. Это позволило ему сравняться с Егором Подомацким по количеству матчей на ноль в составе одного клуба в истории чемпионатов России и СССР. Ерёменко провёл 62 матча на ноль за московское «Динамо». Подомацкий столько же раз оставлял в неприкосновенности ворота «Локомотива».

Кроме того, Ерёменко установил новый клубный рекорд в номинации «Самый взрослый матч на ноль за всю историю клуба».

Напомним, московское «Динамо» в гостях обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

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