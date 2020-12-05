Гатиятулин — о замене Федотова в матче со СКА: думал немного встряхнуть «Трактор»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи со СКА (1:5).



«Понимали, что у соперника сильная атака, готовились. Делали акцент на то, чтобы допускать как можно меньше ошибок. К сожалению, неудачно сыграли в обороне, совершали ошибки, которые приводили к пропущенным шайбам. Обречённости в третьем периоде не было, бились до последней секунды. Будем переламывать ситуацию, чтобы возвращать тот хоккей, который приносил нам очки. Решили внести корректировки, заменив Федотова, думали немного встряхнуть команду. Не сказал бы, что Иван показал нестабильную игру. У нас два равноценных вратаря, оба действуют уверенно. Мы постоянно на связи с тренерским штабом «Челмета». Сейчас есть время проанализировать ситуацию», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

СКА прервал серию из двух поражений, забросив пять шайб «Трактору»