Седлак: расстроен, что лидирую по штрафным минутам в КХЛ. Стоит быть менее эмоциональным

Форвард «Трактора» Лукаш Седлак подвёл итоги встречи со СКА (1:5).



«Сложный матч для всех нас. Мы совершили много ошибок. Нельзя так играть с одной из сильнейших команд лиги. Нам нужно строже действовать в обороне. У нас был непростой путь домой из Риги, но это не оправдание. Наверное, мы не реализовали моменты из-за усталости. Чего-то нам не хватило. Счёт 1:4 в третьем периоде немного давил. Конечно, я расстроен, что лидирую по штрафным минутам в КХЛ. Это вредит команде, мне стоит быть менее эмоциональным и сосредоточиться только на хоккее. На выезде нам стоило больше выигрывать. Стоит следовать нашему плану на матч, более терпеливо действовать в защите», — приводит слова Седлака пресс-служба КХЛ.

СКА прервал серию из двух поражений, забросив пять шайб «Трактору»